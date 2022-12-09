Güney Kore'deki Hanyang Üniversitesi'nden araştırmacı Jin Yong Jeon ve ekibi, yapay zekayı eğitmek için zatürre teşhisi konmuş insanların seslerini kullandı.

Yapılan deneyde her odanın ve kayıt cihazının farklı olmasına dikkat edildi. Böylelikle yapay zeka odaların akustiği ve kayıt cihazlarındaki teknik değişimlerden etkilenmeyecekti.

Buradan elde edilen bilgiler öksürük sesleriyle birleştirilince yapay zekanın zatürreyi her ortamda tanıyabildiği görüldü.

Ekip çalışmanın sonuçlarını Amerika Akustik Derneği'nin 5 Aralık'ta düzenlediği 183. toplantısında sundu.

Zatürede erken teşhis önemli

Zatürre dünyanın en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Pnömoni diye de bilinen hastalık çocukları, yaşlı yetişkinleri ve hastanede tedavi görenleri etkiliyor.

Bağışıklığı zayıf bu kişilerin zatürreden kurtulabilmesi için erkenden teşhis ve tedavi edilmeleri çok önemli.

Ancak mevcut teşhis yöntemleri, bir dizi kan testi ve röntgen çekimini içeriyor. Bunların yapılmasından da önce doktorun hastayı yüzyüze muayene etmesi ve zatürreden şüphelenmesi gerekiyor.

Uzaktan muayeneler için de önemli bir gelişme

O yüzden Jeon ve ekibi, tasarladıkları yapay zekanın, ticari kullanıma açılacak düzeye geldiğinde teşhis ve tedavi yöntemlerinde büyük fark yaratacağına inanıyor.

Ancak bu teknolojinin etkisi yalnızca erken teşhis değil, uzaktan muayeneler için de çok önemli olabilir.

Jeon, "Öksürük sesleriyle ilgili bilgiler aracılığıyla bir hastalığın otomatik olarak teşhis edilmesi, yüz yüze yapılamayan tedaviyi de kolaylaştıracaktır" dedi.

Ekibin aktardığına göre halihazırda bir şirket, bu algoritmayı uzaktan hasta kontrolü için uygulamak istiyor.

Ekip ayrıca bunun evde bakılan hastaların kontrolü için de işlevli olmasını istiyor ve kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Jeon, "Araştırma ekibimiz, şu anda manuel olarak gerçekleştirilen her bir süreci adım adım otomatikleştirmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.