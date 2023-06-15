Çok Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.06.2023 00:11

FBI, Biden'a yönelik rüşvet soruşturmasında belgelerin sansürlenmesini savundu

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Paul Abbate, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken "yasa dışı para alışverişi yaptığı" yönündeki soruşturmaya ilişkin belgelerin sansürlenmesini savundu.

FBI, Biden'a yönelik rüşvet soruşturmasında belgelerin sansürlenmesini savundu

Washington Examiner'ın haberine göre, Abbate, Biden ve oğlunun dahil olduğu rüşvet soruşturmasıyla ilgili ABD Senatosu Yargı Komitesine ifade verdi.

Soruşturmaya ilişkin belgelerde yer alan sansürlenmiş bölümlerin varlığına yönelik eleştirileri yanıtlayan Abbate, "Belgeler, (bilgi) kaynağımızı korumak için sansürlendi" ifadesini kullandı.

Abatte, Joe Biden'ın ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, Ukraynalı bir iş insanı ile aralarında "olası bir suç teşkil edecek rüşvet ilişkisi" olduğu yönündeki konularda ise bilgi vermeyi reddetti.

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley'nin belgelerin sansürsüz halini Senatoya getirmesini ve "yabancı uyruklu birinin Biden ve oğluna rüşvet verdiğine yönelik 17 ses kaydı olduğu" iddiasının sorulması üzerine ise, Abatte "Ses kaydı olup olmadığına dair fikrim yok" dedi.

Grassley, Biden'ın başkan yardımcısıyken yabancı bir iş insanından "yasa dışı para alışverişini" gösterdiği iddia edilen gizli belgeleri kamuya açık hale getirmesi için FBI'ya çağrı yapmıştı.

Cumhuriyetçi vekiller ve FBI arasındaki gerilim

Cumhuriyetçi milletvekilleri mayıs başında FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için "yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişinde" bulunduğuna ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.

Ancak FBI, "adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmanın kritik öneme sahip olduğunu" belirterek, bu konuda bilgi paylaşmayı reddetmişti.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, ilgili belgeyi vermedikleri için FBI Direktörü Christopher Wray'in "Kongreye itaatsizlikten" sorumlu tutulmasını talep etmişti.

Beyaz Saray yetkilileri, Cumhuriyetçilerin iddialarının temelsiz olduğunu ve bunun "siyasi bir gösteri" olduğunu savunuyor.

ETİKETLER
Joe Biden ABD
Sıradaki Haber
Jill Biden, Trump’ın yolsuzluk ve kaosu, eşinin ise istikrarı vadettiğini söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:30
BM örgütlerinden Suriye krizine ilişkin uyarı
00:23
ABD, İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini yineledi
00:14
ABD'de Yüksek Mahkemeyle ilgili "yargı etiği" tartışmaları devam ediyor
00:11
Jill Biden, Trump’ın yolsuzluk ve kaosu, eşinin ise istikrarı vadettiğini söyledi
00:01
Vucic: Sırp polislerden hiçbirinin Kosova ile idari sınırı geçmediğini garanti ediyorum
23:59
Fed Başkanı Powell'den bu yıl başka faiz artırımları sinyali
Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet
Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet
FOTO FOKUS
Mersin'de plastik kasa fabrikasında yangın
Mersin'de plastik kasa fabrikasında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ