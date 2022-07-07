Fas Hükumet Sözcüsü Mustafa Baytas, başkent Rabat’ta hükümetinin haftalık kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Fas'ın Nador şehrinden Melilla'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sınıra akın ettiğini belirten Baytas, "Göçmenlerin sınırdaki güvenlik güçlerine yönelik aşırı şiddet içeren yöntemlere başvurduğu görülmüştür" dedi.

Baytas, "Elimizdeki bilgiler, bu olayın düşünülerek tasarlanmış bir planın sonucu olduğunu ve göçmenlerin sınırı geçmek için olağan yöntemlerin dışına çıktığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Fas hükümetine bağlı İnsan Hakları Ulusal Konseyinin Nador bölgesinde olayı araştırmak üzere bir heyet gönderdiğini açıklayan Baytas, yargı sürecinin henüz sonuçlanmadığını aktardı.

Melilla'da yaşananlar

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

Fas İnsan Hakları Derneği, Fas hükümetinin verdiği resmi sayının aksine, 2'si Fas polisi, gerisi göçmen olmak üzere toplam 27 kişinin öldüğünü ileri sürmüş, İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras ise bu olayda 37 göçmenin öldüğünü iddia etmişti.