İngiltere'nin 77’inci başbakanı Boris Johnson. Kökleri Türkiye’ye uzanıyor.

Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri Bakanı olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'un oğlu.



Boris Johnson, siyasi kariyerinde zaman zaman tarihi bağlarını hatırlattı.

Adaylık yarışında katıldığı tartışma programında “Türk dedem İngiltere'nin başbakanı olacağımı görseydi çok gurur duyardı” ifadesi hala akıllarda.

Bazı çevreler tarafından güvenilmez bulunuyor

İngiliz kamuoyunda bazı çevreler kendisini “güvenilmez” buluyor. Dış politika konusundaki açıklamaları zaman zaman birbiriyle çelişse de, Londra Belediye Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da yapan Johnson’ın destekçisi oldukça fazla.



Kraliçe İkinci Elizabeth tarafından başbakan olarak atandı



Boris Johnson, Temmuz 2019'da ezici bir zafer kazanarak Muhafazakar partinin lideri seçildi.

Avrupa Birliği'nden hızlı çıkış vadeden Johnson, Kraliçe İkinci Elizabeth tarafından başbakan olarak atandı.

"Brexit kahramanı"



Johnson, Aralık 2019 genel seçimlerinde parlamento çoğunluğunu

kazanarak Brexit anlaşmasının onaylanmasını sağladı.

31 Ocak 2020'de, yani referandumdan üç buçuk yıl sonra İngiltere, Avrupa Birliği'nden resmen ayrıldı.

Bu süreçte Brexit kahramanı olarak nitelenen Johnson kariyerinin en parlak dönemini yaşadı.



Salgınla kariyerini değişti



Ancak koronavirüs salgını Johnson'un kariyerindeki bu gidişi değiştirdi.

Hükümetin salgına tepki vermede geciktiği gerekçesiyle eleştirildi. Parlamentoya yalan söylemekle suçlandı. Ancak bu eleştiriler, Johnson'un siyasetteki pozisyonunu kısa vadede olumsuz etkilemedi.

İngiltere tarihinde bir ilk: Johnson'a para cezası verildi



Mayıs 2021'deki ara seçimlerde ana muhalefetteki İşçi Partisine karşı güç kazandı. Fakat 2021 sonunda koronavirüs salgını kısıtlamaları sırasında başbakanlıkta düzenlenen partilerin görüntüleri basına yansıdı. Soruşturmalar açıldı.

İngiltere siyasi tarihinde bir ilk gerçekleşti. Eleştirilerin odağındaki Johnson, para cezasına çarptırıldı.



Muhafazakar parti 5 Mayıs'taki yerel seçimde ise kan kaybetti.



Güven oyu tazelemişti

Johnson, haziran ayında partisinden güven oyu almayı başardı. Muhafazakar milletvekillerinin yüzde 40'ından fazlası Johnson'ı destekleyemeyeceklerini söylese de salt çoğunluğun sağlanmasını başarı olarak niteledi.

İstifa depremlerine dayanamadı



5 Temmuz'da ise Johnson hükümeti peş peşe gelen istifalarla sarsıldı. O istifaların ardından Johnson da görevi bırakmak zorunda kaldı.