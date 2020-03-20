Fas’ta koronavirüsle mücadele devam ederken, ülkedeki vakaa sayısı 63’e yükseldi.

Faslı yetkililer, tedbirlere yönelik görüşmenin ardından olağanüstü hal ilan etti.

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "olağanüstü hal ülkenin ekonomisi durdurmak anlamına gelmez. Ancak, virüsünü yayılmaması için vatandaşların hareketini sınırlamayı çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada vatandaşların panik yapmaması ifade edilirken, gıda, ilaç gibi temel ihtiyaçlara yönelik tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

Alınan kararlar kapsamında eczaneler, banklar, benzin istasyonları açık kalacak. Çalışanlar ise, iş gitmek için çalıştığı firmadan belge alarak sokağa çıkabilecek.

Faslı güvenlik güçleri tüm gün, kontrollerde bulunarak Fas vatandaşlarını sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Karar uymayarak sokağa çıkanlara para cezası uygulanacak.