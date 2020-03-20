Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Nahreyin ilçe Kaymakamı Fazluddin Muradi, basına yaptığı açıklamada, Nahreyin'in Şeyh Celal bölgesindeki polis karakolu yakınına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini bildiren Muradi, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade etti.
Muradi, bombanın bölgeye Taliban üyelerince yerleştirildiğini öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: saldırı nahreyn baglan AfganistanSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:59
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