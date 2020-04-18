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Fas'ta OHAL süresi bir ay daha uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fas'ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı.
Fas hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, COVID-19'la mücadele kapsamında tüm ülkede ilan edilen olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar verildiği duyuruldu. OHAL'in 20 Mayıs'a kadar süreceği ifade edildi.
Fas makamları 20 Mart'ta COVID-19'un kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edildiğini ve halkın sokağa çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirildiğini duyurmuştu.
İlk vakanın 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta son verilere göre 2 bin 670 kişide COVID-19 tespit edilirken, bugüne kadar 137 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: ohal koronavirüs FasSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 22:05
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