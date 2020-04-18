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Almanya'da 8 Türk koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya'da, son 24 saatte 8 Türk daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Hamburg ve Stuttgart bölgelerinde 8 Türk, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Hamburg'da vefat eden İdris Aytaç ile Hüseyin Dinç'in dünür oldukları bilgisi de paylaşıldı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Söz konusu ölümlerin ardından Almanya'da COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 79'a yükseldi.
Ülkede COVID-19 vaka sayısı yaklaşık 142 bin 751'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 412'ye çıktı.
Etiketler: koronavirüs covid-19 almanyaSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 21:41
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