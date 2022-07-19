Fas İnsan Hakları Derneği’nin sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “Nador Mahkemesi, 24 Haziran’daki olaylarda yakalanan 33 düzensiz göçmene 11’er ay hapis cezası verdi.” denildi.

Açıklamada, karar, “Savaş, yoksulluk ve istikrarsızlıktan kaçmak adına sadece uluslararası bir koruma arayan sığınmacılara karşı çok sert bir karar.” olarak nitelendirildi.

Dernek, temyiz aşamasında, alınan kararın yeniden gözden geçirilmesini umulduğunu kaydetti.

Öte yandan mahkeme kararıyla ilgili Fas makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Avrupa'ya gitmek isteyen 1500 düzensiz göçmen, 24 Haziran sabahı organize bir şekilde, 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas hükumeti,söz konusu olayda 23 göçmenin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.