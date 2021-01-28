Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas'ta ilk aşı Kral 6. Muhammed’e yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Fas Kralı 6. Muhammed, Fes kentindeki krallık sarayında yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı olarak ülkedeki ulusal aşılama kampanyasını resmen başlattı.
Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, aşı uygulaması sonrası açıklamalarda bulunan Kral 6. Muhammed, aşılamanın 17 yaş üzeri bütün Fas vatandaşlarına kademeli olarak, ücretsiz şekilde yapılacağını söyledi.
Fas daha önce 2 milyon doz AstraZeneca ve 500 bin doz Sinopharm aşısını teslim almıştı.
Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, toplamda 65 milyon doz COVID-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti.
Fas Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 8 bin 207 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Ülkede COVID-19 vaka sayısı 468 bin 383'e ulaşırken, 446 bin 181 kişi de sağlığına kavuştu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
Son Haberler
- 22:13
- 22:08
- 22:01
- 21:48
- 21:43
Sıradaki Haber
Portekiz'den sınırlarını 15 gün kapatma kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz