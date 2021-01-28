Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, aşı uygulaması sonrası açıklamalarda bulunan Kral 6. Muhammed, aşılamanın 17 yaş üzeri bütün Fas vatandaşlarına kademeli olarak, ücretsiz şekilde yapılacağını söyledi.

Fas daha önce 2 milyon doz AstraZeneca ve 500 bin doz Sinopharm aşısını teslim almıştı.

Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, toplamda 65 milyon doz COVID-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti.

Fas Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 8 bin 207 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 468 bin 383'e ulaşırken, 446 bin 181 kişi de sağlığına kavuştu.