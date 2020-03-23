Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, Fas’ın Tanca kentinde halk salgından kurtulmak için dua etti.

Tanca halkı, balkonlara çıkıp sesli bir şekilde tekbir ve tehlil getirerek korona salgınından kurtulmak için Allah’a dua etti.