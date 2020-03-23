Haber Giriş: Kaynak: İHA
Fas'ta halk salgından korunmak için balkonlardan dua etti
Fas’ın Tanca kentinde halk koronavirüs salgınından kurtulmak için balkonlara çıkıp tekbir ve tehlil getirerek dua etti.
Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, Fas’ın Tanca kentinde halk salgından kurtulmak için dua etti.
Tanca halkı, balkonlara çıkıp sesli bir şekilde tekbir ve tehlil getirerek korona salgınından kurtulmak için Allah’a dua etti.
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