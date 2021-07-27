Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 971 yeni vaka tespit edildi, 2 bin 690 kişi ise iyileşti.

COVID-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 638'e, vaka sayısının da 588 bin 448'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 549 bin 116'ya ulaştı.

En yüksek günlük vaka

Ülkede bir günde 6 bin 195 kişinin enfekte olmasıyla en yüksek günlük vaka sayısı 12 Kasım 2020'de tespit edilmişti.

Bugün görülen rakam, salgının başından itibaren kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.