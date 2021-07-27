Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas'ta günlük en yüksek vaka
COVID-19 ile mücadelenin sürdüğü Fas'ta son 24 saatte 6 bin 971 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 971 yeni vaka tespit edildi, 2 bin 690 kişi ise iyileşti.
COVID-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 638'e, vaka sayısının da 588 bin 448'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 549 bin 116'ya ulaştı.
En yüksek günlük vaka
Ülkede bir günde 6 bin 195 kişinin enfekte olmasıyla en yüksek günlük vaka sayısı 12 Kasım 2020'de tespit edilmişti.
Bugün görülen rakam, salgının başından itibaren kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: Fas Koronavirüs
Sıradaki Haber
ABD'de "günlük vaka sayıları 200 binlere çıkabilir" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz