Almanya'nın Leverkusen kentinde Chempark bölgesinde yer alan Currenta şirketine ait kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Olayda, 2 kişi hayatını kaybetti. 31 kişi yaralandı, 5'i yoğun bakımda. 3 kişi ise hala kayıp.

Patlamanın ardından alevlere teslim olan tesisten yükselen duman kilometrelerce uzaktan görüntülendi.

Bölgedeki bazı otoyollar kapatıldı

Polis, oluşan yoğun duman nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarının kapalı tutulmasını istedi.

Halka dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu. Polis ayrıca "büyük hasar" nedeniyle bölgedeki bazı otoyolların kapatıldığını duyurdu.

"Yüksek tehlike"

Leverkusen itfaiyesi akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi.

Yoğun duman nedeniyle kentin bazı bölgelerindeki çocuk oyun parkları kapatıldı.