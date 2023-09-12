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Dünya
AA 12.09.2023 14:42

Fas'ta depremzedeler için birçok bölgede sahra hastaneleri kuruldu

Fas'ta 8 Eylül gecesi meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden zarar gören bölgelerde birçok sahra hastanesi kuruldu.

Fas'ta depremzedeler için birçok bölgede sahra hastaneleri kuruldu
[Fotograf: AA]

Fas'ta depremin merkez üssü El-Huz bölgesinde yer alan Asni kasabasında Fas ordusu tarafından kurulan tam teçhizatlı askeri sahra hastanesi, deprem bölgesindeki halka hizmet veriyor.

Tam teçhizatlı bir de ameliyathanenin yer aldığı sahra hastanesinin sorumlusu Albay Dr. Yusuf Kamus, sahra hastanesinin 2 gün önce kurulduğunu belirtti.

Sahra hastanesinin normal bir hastane kapasitesinde hizmet verebildiğini kaydeden Kamus, "Deprem bölgesinde birçok sahra hastanesi kuruldu. Bu bölgede kurulan hastanemizde depremde yaralanan depremzedelerin yanı sıra bölge halkının ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda hizmet veriyoruz. Hastanede, depremde yaralananların tedavisinde kullandığımız tam teçhizatlı ameliyathanenin yanı sıra radyoloji bölümü ve bir de laboratuvar yer alıyor. Gelen hastalarımızın çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hastanenin günlük 500 hastayı kabul edebilecek kapasitede olduğunu aktaran Kamus, şimdiye kadar 600'ün üzerinde hastanın tedavisini yaptıklarını kaydetti.

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş; deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 862'ye çıktı
Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 862'ye çıktı

Açıklanan son verilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862, yaralı sayısı ise 2 bin 562.

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