Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas'ta bir bina çöktü: 3 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Fas'ın Kazablanka kentinde, yağış nedeniyle bir binadaki çökme sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti.
Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Kazablanka kentinin Samara Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın yan cephesinin bir kısmı çöktü.
Olayda yaralanan 2 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, enkazdan da 1 kişinin cesedine ulaşıldı.
Fas'ta zaman zaman şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan bina çökmelerinde can kayıpları yaşanıyor.
Etiketler: Fas
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