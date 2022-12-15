Kara listeler, sistemli filtrelemeler, sahte hesaplar ile oluşturulan trend konular...

Sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon iddiaları son zamanlarda yine çok konuşuluyor. Bu durum "Sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız?" sorusunu akıllara getiriyor.

Sosyal medya platformlarında her türlü bilgi yada haberi bulmak mümkün. Bu bilgi yoğunluğu beraberinde dezenformasyon veya manipülasyona neden olabiliyor.

"Bilgilerin doğruluğu sorgulanmalı"

Uzmanlar böyle durumlardan kaçınmak için haberin kaynağının mutlaka teyit edilmesi gerektiğini vurguluyor.

SODIMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan "Burada önemli olan kişinin bilginin doğruluğunu teyit etmesidir. Teyit etmek de sadece bir kanaldan değil bir kaç kanaldan resmi kanallardan bunlara bakabilmek ve teyit etmektir" diyor.

Kimi kullanıcılar kavramın anlamını bilmiyor

Sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölünmüş durumda.

Kimileri sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla maruz kaldığı dezenformasyon ve manipülasyon kavramlarına uzak.

Kimi kullanıcılar ise sosyal medyadaki kasıtlı yönlendirme ve yanlış bilgilendirmeye karşı duyarlı.

Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarını korumak için Cumhurbaşkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi haftalık bültenler yayımlıyor.