Fas ve Tunus'ta vaka sayıları yükseldi
Koronavirüs sebebiyle Fas'ta 41 kişi daha hayatını kaybetti. Tunus'ta ise 131 kişide daha virüs tespit edildi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 858'e çıktığı belirtildi.
Ülkede 1565 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 50 bin 812'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 35 bin 40 olduğu aktarıldı.
Okullar uzaktan eğitimle başlayacak
Fas Eğitim Bakanlığı, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle okulların uzaktan eğitimle başlayacağını açıkladı.
Açıklamada, ülkedeki tüm okullarda eğitimin 7 Eylül'de uzaktan eğitimle başlayacağı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilebileceği kaydedildi.
Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 nedeniyle yeni ölüm yaşanmazken, 131 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.
Şu ana kadar virüs nedeniyle 68 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, son veriler ışığında toplam vaka sayısının 2 bin 738'e, iyileşenlerin sayısının ise 1434'e yükseldiği ifade edildi.