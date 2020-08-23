Hindistan halkının kurtuluş mücadelesini başlatan isim Mahatma Gandhi ile özdeşleşen yuvarlak çerçeveli gözlük, yıllar sonra İngiliz müzayede evinde görücüye çıktı. East Bristol müzayede evi, gözlüğe 10 ila 15 bin sterlin değer biçti.

ABD'li bir koleksiyoncu 260 bin sterlin, yani yaklaşık 2 milyon 496 bin lira ödeyerek Gandhi'nin gözlüğüne sahip oldu.

Gözlüğün müzayedeye ulaşma hikayesi de oldukça ilginç. Gözlük, yaşlı bir adam tarafından bir zarfın içinde müzayede evinin posta kutusuna bırakıldı. Bırakılan notta "Bu gözlük Gandhi'ye aitti, beni ara. Gözlük değersiz ise çöpe atabilirsin" yazılıydı.

Araştırmanın ardından gözlüğün Gandhi'ye ait olduğu ortaya çıktı. Gözlüğün şimdiki sahibine, 1920’lerde Güney Afrika ziyareti sırasında Gandhi’yle tanışan bir akrabalarından kaldığı belirtiliyor.

Yapılan satıştan elde edilen geliri, gözlüğü müzayede evine gönderen kişi ve kızının alacağı açıklandı.