Fas: Kuraklık sebebiyle ekilebilir tarım alanımızın yüzde 20'sini kaybedeceğiz

Bakan Sadiki, Meclis'in ikinci kanadı konumundaki Danışmanlar Meclisi'nde soruları yanıtladı.

Yaz ve kış mevsimlerinde ekilebilen alanın 2,5 milyon hektara ulaştığını belirten Sadiki, yağışların normal olduğu yıllarda ülkedeki ekilebilen tarım alanının 4 milyon hektara ulaştığına dikkati çekti.

"Kuraklık sebebiyle ekilen 2,5 milyon hektarın yüzde 20'sini kaybedeceğiz." diyen Sadiki, bu yıl geçen yıla göre ekilen tarım alanının yüzde 31 oranında düştüğünü paylaştı.

Fas, üst üste 5 yıldır, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının bel kemiğini oluşturan tarım sektörünün karşı karşıya olduğu tehlikelerin gölgesinde ciddi bir kuraklık tehdidi yaşıyor.