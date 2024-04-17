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Dünya
AA 17.04.2024 00:07

ABD ile Çin arasındaki çalışma grupları dördüncü kez toplandı

ABD ile Çin arasında geçen yıl kurulan Ekonomik ve Mali Çalışma Grupları, dördüncü toplantısını yaptı.

ABD ile Çin arasındaki çalışma grupları dördüncü kez toplandı
[Fotograf: Reuters]

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekonomik Çalışma Grubu'nun bugünkü toplantısının, geçen sonbahardaki kuruluşundan bu yana dördüncü toplantı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı ve Çin Maliye Bakanlığından üst düzey yetkililerin iki ülkedeki son makroekonomik durum hakkındaki görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, her iki tarafın da yerel ve küresel ekonomilerin dengeli büyümesini destekleyen ekonomik politikaların düzenli bir tempoda tartışılması konusunda mutabakata vardığı aktarıldı.

ABD heyetinin Çin'in piyasa dışı uygulamaları ve endüstriyel kapasite fazlası hakkındaki endişelerini dile getirmeye devam ettiği kaydedilen açıklamaya göre, taraflar da bu konuları daha fazla tartışmayı kabul etti.

Açıklamada, Mali Çalışma Grubu'nun da dördüncü kez toplandığına değinilerek, oturumlarda bankaların likidite riski yönetimi, finansal istikrar ve piyasa gelişmeleri, swap düzenleme uygulamaları, sınır ötesi ödemeler ve veriler ile sürdürülebilir finans gibi konuların ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Mali Çalışma Grubu'nda sürdürülebilir finans konusunda yeni ilerleme kaydedilmesini memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamaya göre, ABD ile Çin, bu alandaki karşılıklı çıkar alanları konusunda anlaşmaya vardı.

Taraflar, çeşitli sektörlerin karbondan arındırılmasını desteklemek için geçiş finansmanının önemi üzerinde mutabakata vardı.

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