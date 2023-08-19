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Dünya
AA 19.08.2023 19:53

Fas: BRICS ülkeler grubuna üyelik için talepte bulunmadık

Fas yönetimi, BRICS grubuna resmi üyelik başvurusunda bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Fas: BRICS ülkeler grubuna üyelik için talepte bulunmadık
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, Fas haber ajansı MAP'a yaptığı açıklamayla, Güney Afrika'nın, Fas dahil 6 Afrika ülkesinin BRICS'e üye olmak için başvuruda bulunduğu yönündeki iddialarını yanıtladı.

Güney Afrika'nın, Fas ve onun BRICS ülkeleriyle ilişkileri konusunda bir kez daha kendinde konuşma hakkı bulduğunu belirterek, bunu eleştiren yetkili, bu açıklamaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Johannesburg'da 23-24 Ağustos'ta yapılacak BRICS zirvesini hatırlatan yetkili, "zirvenin Güney Afrika'nın tek taraflı girişimiyle düzenlendiğini ve Cape Town yönetiminin, zirveyi amacından saptırmak için çalışacağını" savundu.

Fas'ın zirveye katılması için yapılan daveti de değerlendiren yetkili, Rabat yönetimine karşı her zaman saldırgan ve Batı Sahra konusunda da olumsuz bir tutum sergileyen Güney Afrika ile ilişkiler ışığında daveti değerlendirdiklerini ve başından beri de buna olumlu yanıt vermelerinin düşük bir ihtimal olduğunu belirttiklerini kaydetti.

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 ülkenin BRICS'e üye olmak için resmi talepte bulunduğunu, bunlar arasında 6 Afrika ülkesi (Cezayir, Mısır, Etiyopya, Fas, Nijerya ve Senegal) olduğunu, 30'u aşkın ülkenin de zirveye katılacağını teyit ettiğini aktarmıştı.

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.

BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.

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