Açık 32.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.08.2023 19:30

Zelenskiy: CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç'le beraber üreteceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç ile beraber üreteceklerini söyledi.

Zelenskiy: CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç'le beraber üreteceğiz
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir dizi ziyaretler için geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü.

Görüşme sonrası ikili basın toplantısı düzenledi.

İsveç'te olmaktan büyük onur duyduğunu aktaran Zelenskiy, Ukrayna'ya verdiği destek için İsveç halkına ve yetkililere teşekkür etti.

Zelenskiy, İsveç ile yaptıkları askeri anlaşmaya dikkati çekerek "CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç ile beraber üreteceğiz. Ukrayna'da imal edilecek CV90 zırhlı araçlarını en kısa sürede piyasaya sürmek için çalışacağız." dedi.

İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeye devam ettiklerini de vurgulayan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdiğini aktardı.

İsveç Başbakanı Kristersson da Ukrayna'ya bugüne kadar toplam 2 milyon 200 bin euro tutarında askeri savunma yardımı gönderdiklerini belirterek Ukrayna'ya verilen askeri desteğin son dilimi olarak Leopard tanklarını da teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

Kristersson, Ukrayna'ya CV90 zırhlı muharebe aracı vereceklerini duyururken araçların, Ukrayna'da üretimi ve bakımı içinde anlaşma imzaladıklarını belirtti.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Ukrayna İsveç
Sıradaki Haber
Nijer'deki askeri yönetim ECOWAS ile diyaloğu kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:56
Fas: BRICS ülkeler grubuna üyelik için talepte bulunmadık
19:51
Kanarya Adaları yangınlara teslim: 26 bin kişi tahliye edildi
19:44
Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC'deki Pile-Yiğitler yolu gerilimine kınama
18:52
Tekirdağ açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem
18:41
Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle bölgesel tren seferlerinde değişiklik
19:26
Bodrum'da arı sokması can aldı
Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ta orman yangını
FOTO FOKUS
Avustralya'da polisler hız sınırını aşan adamın aracını parçaladı
Avustralya'da polisler hız sınırını aşan adamın aracını parçaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ