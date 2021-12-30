Meta Quest 2 olarak da bilinen Oculus Quest 2, Facebook Technologies tarafından oluşturulan bir sanal gerçeklik başlığı ve oyun oynamak için kullanılıyor.

İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk 299 sterlin (yaklaşık 5 bin lira) değerindeki Oculus Quest 2 sanal gerçeklik kulaklığını kullandıkdan sonra gözleri şişerek hastaneye kaldırıldı.

Alerjik reaksiyon gösteren çocuk antihistaminiklerle tedavi edildi.

Sorunun 10 bin kullanıcı tarafından da farkedildiği belirtiliyor.

Facebook, kitin kullanılmasının ardından kızarıklık, şişme, yanma, kaşıntı, kurdeşen ve çarpma gibi reaksiyonlarla birlikte 5 bin 716 cilt tahrişi bildirimi aldı.

Tehlikeli kimyasallar içermediğinde ısrarlı

Facebook, kulaklıkların tehlikelimaddeler içermediğini söylüyor



Oculus'un sahibi Facebook, Aralık 2020'de cilt tahrişi raporları almaya başladı ve bir soruşturma başlattı.

Oculus Quest 2 Facebook tarafından bu yıl Temmuz ayında geçici olarak geri çağrılmasının ardından daha sonra yeniden piyasaya sürüldü.

Facebook Reality Labs başkanı Andrew Bosworth, temmuz ayında cilt tahrişi raporlarına değinen bir mektup yayınladı ve "Araştırmamız, üretim sürecimizin güvenli olduğunu belirledi, yani Quest 2 köpük arayüzünde veya üretim sürecinde beklenmeyen veya tehlikeli kirleticiler bulunamadı"dedi.

Ancak şikayetler artmaya devam etti.

Facebook alerjik reaksiyonların birçok ev eşyasından ya da domates gibi alerjik yiyeceklerden kaynaklanabileceğini iddia etti.

Cihazın kitapçığında da uyarı yok

Hastaneye kaldırılan çocuğun annesi Kristy Reed oğlu ile ilgili Facebook ile iletişime geçse de henüz bir yanıt alabilmiş değil.

Kristy Reed cihazın beraberinde gelen bilgi kitapçıklarında hiçbir şeyin tahrişe neden olabileceğinin belirtilmediğine de dikkat çekiyor.