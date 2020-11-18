Kuzey Sumatra'da yaşayan Josua Hutagalung, evinin çatısını delerek bahçesine düşen 2,1 kilogramlık gök taşını ABD’li koleksiyoncu Jay Piatek'e sattı.



Gök taşının CM1/2 karbonlu Kondrit olarak sınıflandırılan nadir bir tür olduğu duyuruldu.



1,4 milyon sterline satışı gerçekleştirilen gök taşının 4,5 milyar yıllık olduğu tahmin ediliyor.

[Gök taşı, evin çatısını delerek bahçeye düştü. | Fotoğraf: DHA]