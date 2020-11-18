Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Evine gök taşı düşen Endonezyalı milyoner oldu
Endonezyalı bir adam, evinin bahçesine düşen gök taşını 1,4 milyon sterline sattı.
Kuzey Sumatra'da yaşayan Josua Hutagalung, evinin çatısını delerek bahçesine düşen 2,1 kilogramlık gök taşını ABD’li koleksiyoncu Jay Piatek'e sattı.
Gök taşının CM1/2 karbonlu Kondrit olarak sınıflandırılan nadir bir tür olduğu duyuruldu.
1,4 milyon sterline satışı gerçekleştirilen gök taşının 4,5 milyar yıllık olduğu tahmin ediliyor.
[Gök taşı, evin çatısını delerek bahçeye düştü. | Fotoğraf: DHA]
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