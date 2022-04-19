Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 10:03Son Güncelleme: Kaynak: NBC News
Evinde 124 yılanla yaşayan adam yılan ısırığından öldü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
ABD'de, evinde 124 yılan bulunan bir adamın, yılanlardan birinin ısırığı sonucu zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Maryland eyaleti adli tıp ofisi, 49 yaşındaki David Riston'ın yılan zehrinden öldüğünü açıkladı.
Yetkililer, 19 Ocak'ta bir sosyal yardım programı kontrolü sırasında bulunduğunda Riston'ın, yılanlar nedeniyle ölmüş olabileceği ihtimalini düşük görmüşlerdi.
Bölge yetkilisi Jennifer Harris, evde çıngıraklı yılanların, kobraların ve yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda bir Burma pitonunun da bulunduğu ifade etti.
Riston'ın bu cins yılanların biri tarafından ısırıldığı düşünülüyor.
Etiketler: ABD
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