Maryland eyaleti adli tıp ofisi, 49 yaşındaki David Riston'ın yılan zehrinden öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, 19 Ocak'ta bir sosyal yardım programı kontrolü sırasında bulunduğunda Riston'ın, yılanlar nedeniyle ölmüş olabileceği ihtimalini düşük görmüşlerdi.

Bölge yetkilisi Jennifer Harris, evde çıngıraklı yılanların, kobraların ve yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda bir Burma pitonunun da bulunduğu ifade etti.

Riston'ın bu cins yılanların biri tarafından ısırıldığı düşünülüyor.