Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü tamamlandı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Rus kozmonotlar Oleg Artemyev ve Denis Matveyev, istasyonun robotik kolunu etkinleştirmek için uzay yürüyüşüne çıktı.
İki Rus kozmonot, uzay istasyonunun 11 buçuk metre uzunluğundaki yeni robotik kolunu etkinleştirdi. Kozmonotlar, bunun için gerekli kontrol panelini kurup test etti.
Çalışmalar Uzay istasyonunun Rusya'ya ait bilim modülü dış yüzeyinde gerçekleştirildi.
Yürüyüş, Artemyev'in dördüncü, Matveyev'in ise ilk uzay yürüyüşü oldu. Bu yıl uzay istasyonunun dışında dördüncü uzay yürüyüşü gerçekleşti.
Yörüngedeki istasyonun montaj ve bakım gibi işleri için bugüne kadar 248 uzay yürüyüşü gerçekleştirildi.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
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