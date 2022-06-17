BBC’nin haberine göre, Khumbu Buzulu üzerinde yer alan ana kamp alanının, küresel ısınma ve insan faaliyetlerinin bölgeyi güvensiz hale getirdiği gerekçesiyle taşınması planlanıyor.

Yetkililer, ilkbahar döneminde kamp alanını yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, yeni ana kamp yerinin yıl boyunca buzla kaplı olmaması ve daha düşük rakımlı bir yer olması gerektiğini belirtti.

Halihazırda Khumbu Buzulu üzerinde yer alan kamp alanında, erimeyle suların buzula zarar verdiğini kaydeden araştırmacılar, dağcıların kamp alanında uyuması nedeniyle buzuldaki çatlakların sayısının arttığını söyledi.

Nepal Turizm yetkilisi Taranath Adhikari, konuya ilişkin, "Şimdi taşınmaya hazırlanıyoruz ve yakında tüm paydaşlarla istişarelere başlayacağız." ifadesini kullandı.

Adhikari, Khumbu Buzulu üzerinde yer alan kamp alanının 5 bin 364 metre yükseklikte olduğunu belirterek, yeni kamp alanının 200-400 metre daha alçak rakımda olacağını kaydetti.

Bilim insanları, 2018’de yaptığı çalışmada, Himalayalar'da çok sayıda buzulun erimesi gibi, Khumbu Buzulu'nun da küresel ısınma nedeniyle eridiğini gözlemlemişti.

Araştırmada, buzulun yılda 9,5 milyon metreküp su kaybettiği belirtilmiş, buzulun ana kampa yakın kısmında incelme yaşandığı tespit edilmişti.