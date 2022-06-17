Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla ilk kez bir araya geldiği çevrimiçi toplantıda sosyal medya platformunun üye sayısını, mevcut sayısının yaklaşık 4 katı olan 1 milyarın üzerine çıkarmak istediğine değindi.

Ünlü milyarder Musk, uzun zamandır şirketin potansiyelinin yeterince kullanılmadığına vurgu yaptı.

Musk, Twitter'daki işten çıkarmaların şirketin mali durumuna bağlı olacağını belirterek "Şirketin sağlıklı olması gerekiyor. Şu anda maliyetler gelirleri aşıyor" dedi.

Musk "Önemli bir katkıda bulunan herkesin endişelenecek bir şeyi olmamalıdır" sözleriyle şirket için çaba gösterenlerin kalacağına işaret etti.

Elon Musk "Twitter'ın gerçekliğin doğasını daha iyi anladığımız, uzun ömürlü bir medeniyete katkıda bulunmasını istiyorum" dedi.

Uzaktan çalışma bitecek

Ayrıca uzaktan çalışma, konuşma özgürlüğü ve potansiyel dünya dışı yaşam gibi konulara da değinen Musk uzaktan çalışmanın sona ereceğini belirttti.

Elon Musk, Tesla'da da uzaktan çalışmanın sona erdiğini ilan etti.

Satın alma anlaşması geçici olarak askıda

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Elon Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

