Çok Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 27.03.2024 19:27

Everest dağcılarına GPS zorunluluğu

Nepal, Everest Dağı’na tırmanan dağcıların yollarını kaybetmesi ya da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetmesini önüne geçmek amacıyla yetkililer dağcılara GPS izleme cihazı zorunluluğu getirdi.

Everest dağcılarına GPS zorunluluğu
[Fotograf: AFP]

Dünyanın en yüksek dağı Everest’e dünyanın farklı noktalarından gelerek dağa tırmanıyor.

Dünyanın zirvesine çıkan dağcıların yollarını kaybetmesi ya da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Nepalli yetkililer dağcılara GPS izleme cihazı zorunluluğu getirdi.

Nepalli yetkililer, dağcıların montlarının içinde taşıyabilecekleri, elektriğe ihtiyaç duymayan küçük, pasif GPS takip cihazı taşımaları kararını aldı.

Karda 20 metreye kadar tespit edilen cihazlar sayesinde can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Dağcıların torbaları kontrol edilecek

Dağcıların geride atıklarını bırakması nedeniyle tonlarca çöp birikiyor.

Dağcıların ardından tonlarca çöp bırakması Nepalli yetkilileri harekete geçirdi. Yetkililer, dağcıların dışkılarını ve atıklarını yanlarına alarak dönmelerini zorunlu kılıyor. Dağcılar, dışkılarını artık dağa bırakamayacak ve artık kendilerine verilen torbalara koyacak.

Dağcılara, 6 kez kullanılabilecek iki torba verilecek ve bu torbaların dağcıların dönüşlerinde kontrol edilecek. Torbalar, atıkları katılaştıran ve kokusuz hale getiren kimyasallar içeriyor.

Nepal Dağcılık Derneğine göre, bu sezon Everest Dağı’na bin 200 kişinin çıkması bekleniyor.

Sıradaki Haber
ABD’lilerin yüzde 55’i İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:46
Bakan Fidan: PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor
19:27
ABD’lilerin yüzde 55’i İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı
19:01
Yılmaz: Bu saldırılar, vatandaşlarımızın birliğini, kardeşliğini asla bozamayacak
19:00
Belçika Başbakanı: PKK terör örgütüne sempati gösterisi tolore edilemez
18:54
Almanya'da, Türk kökenli Bulgar vatandaşlarının öldüğü yangının kundaklama sonucu çıkmış
18:48
ABD’deki ineklerde kuş gribi tespit edildi
Bitlis'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor
Bitlis'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ