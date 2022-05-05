Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen "Organize Suçlarla Mücadele Eden Emniyet Müdürleri: Zorluklar ve Destek" konulu bölgesel konferansında konuşan De Bolle, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının Avrupa güvenliğine yönelik olası tehlikeleri hakkında konuştu.

Batı Balkanların, Europol için öncelikli bölge olduğunu söyleyen De Bolle, Batı Balkan ülkeleriyle daha fazla iş birliğinin ve eylemlere ortak katılımın önemini vurguladı.

"Ukraynalı sığınmacılar insan kaçakçısı suçluların kurbanı olabilir"

Ukraynalı sığınmacıların istismar riskiyle ilgili endişelerini dile getiren De Bolle, sığınmacıların insan kaçakçılığına karışan suçluların kurbanı olabilecekleri uyarısında bulundu.

Ukrayna'da birikmiş olan silahların kaçakçılığı riskine de dikkati çeken De Bolle "AB'de bir terör faaliyeti tehdidi de ortaya çıkabilir. Yabancı savaşçılar halihazırda savaş bölgesine gidiyor. Bazıları sonunda radikalleşerek AB'ye dönebilir, kamu güvenliği tehdidi oluşturabilir. SIS (Schengen Bilgi Sistemi) sistemindeki ve veri tabanlarımızdaki yapılan birkaç kontrol, hem cihatçı hem de sağcı terörizmin (Ukrayna'ya) seyahatini doğrulamaktadır." diye konuştu.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski de farklı ülkelerdeki kolluk kuvvetleri arasında daha fazla iş birliği yapılması çağrısında bulunarak, "Avrupa Birliği'nin bir parçası olursak, Avrupa'yı suçtan daha kolay koruyacağız. Bu konudaki duruşumuz oldukça açık. Biz Avrupa yolundayız ve bu konuda tutarlıyız." dedi.

Konferansa Europol'den üst düzey yöneticilerin yanı sıra Batı Balkanlar ve İtalya, Yunanistan ile Bulgaristan'dan polis yetkilileri katıldı.