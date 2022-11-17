Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9,9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10,6'ya çıktı.

Euro Bölgesi'nde öncü verilerde yüzde 10,7 olarak açıklanan ekim ayı enflasyonu yüzde 10,6'ya revize edilse de kayıtlardaki en yüksek orana işaret etti.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 1,5 artış kaydetti.

Ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık artış yüzde 41,5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,3 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, ekim ayında Estonya'da yüzde 22,5, Litvanya'da yüzde 22,1, Letonya'da yüzde 21,7 ve Hollanda'da yüzde 16,8 oldu.

Aynı dönemde Almanya'da yüzde 11,6 artan TÜFE, Avusturya'da yüzde 11,5, İtalya'da yüzde 12,6 ve Fransa'da yüzde 7,1 yükseldi.