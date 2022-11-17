Borrell, Kazakistan'ın başkenti Astana'da resmi temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Borrell, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Tokayev, ziyaretin ikili iş birliğinin güçlendirilmesi açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

AB ile üst düzey temasları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Tokayev, son dönemde Kazakistan ile AB arasındaki önemli ziyaretlerle, ikili iş birliğinin birçok alanında karşılıklı anlayış sağlandığını vurguladı.

Borrell ise Akorda'daki görüşmelerin ardından, Bakan Tileuberdi ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Halihazırda AB'nin Orta Asya'ya yaptığı yatırımların yüzde 60'ının Kazakistan'a geldiğini belirten Borrell, "AB, Kazakistan'ın en büyük ticaret ve yatırım ortağıdır. Biz ilişkilerimizi daha da derinleştirmek ve sağlamlaştırmak istiyoruz." dedi.

Borrell, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara da değinerek, "Bu yaptırımlar, Rusya'nın savaşı finanse etme potansiyelini zayıflatmayı amaçlıyor ve başka kimseyi hedef almıyor. Yaptırımlar tarım ve gübreye yönelik değil, bunlar yaptırım alanına girmiyor. Dolayısıyla yaptırımlarımızın dünyaya yiyecek sağlamadığına dair söylemler doğru değildir." diye konuştu.

Kazakistan'a ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve ülkenin toprak bütünlüğüyle ilgili tutumunu takdir ettiğini belirten Borrell, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı (Tokayev) ile bu bağlamda pozisyonlarımızı birleştirme ihtiyacı, çok taraflılığı savunma ve ayrıca toprak bütünlüğü ile egemenlik konulu Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı konusunda anlaştık. Kazakistan'a özellikle tüm ülkelerin toprak bütünlüğüyle ilgili olarak BM Şartı’na olan güçlü bağlılığı için teşekkür ederim. Bölgelerimizde birlikte güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda kararlıyız."

İş birliğini çeşitlendirme hedefi

Tileuberdi de AB'nin 160 milyar dolarla ülkesinin en büyük yatırım ortaklarından biri olduğuna işaret ederek, gelecekte AB ile tarım, yeşil ekonomi, enerji, dijitalleşme, ulaşım ve lojistik alanlarında iş birliğini çeşitlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in geçen ay Astana'yı ziyaretinde, Kazakistan ile çok yönlü iş birliğini daha da güçlendirme, derinleştirme ve genişletme konusunda mutabık kalınmıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nın (COP27) Dünya Liderleri Zirvesi sırasında, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile AB ile Kazakistan arasında ham madde ve arıtılmış maddelerin temini konusunda stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı.