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Dünya
AA 02.02.2024 18:01

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde OHAL kararı uzatıldı

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde, ordu ve yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal süresi 4 ay uzatıldı.

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde OHAL kararı uzatıldı
[Fotograf: AA]

Yerel basındaki habere göre, Etiyopya meclisi, Amhara eyaletindeki olağanüstü hale (OHAL) ilişkin karar aldı.

Karar kapsamında eyaletteki OHAL süresi 4 ay daha uzatıldı.

OHAL kararı, sokağa çıkma yasağı, toplantı ve gösterilerin yasaklanması gibi kısıtlamalar getiriyor.

Amhara'da, ordu ve yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesinin ardından Ağustos 2023'te OHAL ilan edilmişti.

Amhara'da ordu ile milisler arasındaki çatışmalar

Etiyopya'nın kuzeyinde Tigraylı isyancılara karşı ordunun yanında savaşan ve barış anlaşması sonrasında silahsızlanmayı reddeden Amhara milisleri ile ordu arasındaki çatışmalar büyüyor.

Çatışmalarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor.

Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yle (TPLF) barış anlaşması imzalayan federal hükümet, bölgedeki tüm silahlı örgütleri silahsızlandırmaya başladı.

Federal hükümetin talimatlarına uymayan ve "Fano" adını taşıyan milisler, orduyla çatışmayı sürdürüyor.

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