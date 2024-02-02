Duman 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.02.2024 16:03

Bakü: AB'nin Ermenistan'a yönelik askeri yardımları bölgesel barışa zarar veriyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) ile Ermenistan arasında savunma alanındaki her türlü işbirliğinin Güney Kafkasya'da barış sürecine zarar verdiğini belirtti.

Bakü: AB'nin Ermenistan'a yönelik askeri yardımları bölgesel barışa zarar veriyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakü'de temaslarda bulunan Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile bir araya gelen Bayramov, AB ile Erivan arasındaki askeri işbirliğine tepki gösterdi.

"Azerbaycan, AB'nin ve üye devletlerinin güvenilir bir ortağıdır. Oysa ülkemize yönelik çifte standart uygulamaları ve adaletsiz yaklaşım bölgemizde sürdürülebilir barışın tesisine katkı sağlamamaktadır." ifadesini kullanan Bayramov, AB üyesi bazı devletlerin farklı isimler altında Erivan'a askeri yardımda bulunduğunu belirtti.

Bayramov, "Ermenistan'ı barış sürecinden uzaklaştıran bu devletlerin çabaları, Güney Kafkasya'da barışın tesisine zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Azerbaycan Ermenistan
Sıradaki Haber
Galaksiler arası yolculuk teorileri insanlığı Samanyolu'nun ötesine taşımayı hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:19
Cumhur İttifakı'nın Bursa adayları belli oldu
15:57
Galaksiler arası yolculuk teorileri insanlığı Samanyolu'nun ötesine taşımayı hedefliyor
15:51
ABD'li senatörler, Macaristan'ı İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamaya çağırdı
15:51
Alevlerin üzerine düşen işçiler, kepçeyle atılan toprağın altında kaldı
15:46
Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da 7 bin yeni yasa dışı konut inşa planını kınadı
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim en büyük yoldaşımız milletimizin bizatihi kendisidir
Kars'ta karla kaplı köylerdeki besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor
Kars'ta karla kaplı köylerdeki besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor
FOTO FOKUS
Gazzeli Newton, çadırı karanlıktan kurtardı
Gazzeli Newton, çadırı karanlıktan kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ