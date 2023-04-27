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Dünya
AA 27.04.2023 11:29

Etiyopyalı eyalet liderleri yıllar sonra yeniden Tigray'a ayak bastı

Etiyopya'nın kuzeyinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve hükümet arasında yapılan barış anlaşması sonrası ülkedeki eyalet yöneticileri ilk kez Tigray'a geldi.

Etiyopyalı eyalet liderleri yıllar sonra yeniden Tigray'a ayak bastı
[Fotograf: AA]

Tigray eyaletindeki isyancılara karşı sert bir mücadele veren Amhara Eyaleti Başkanı Yilikal Kefale'nin de aralarında olduğu çok sayıda yerel yönetici, Tigray Geçici Yönetimi Başkanı Getachew Reda tarafından Mekelle Havalimanı'nda karşılandı.

Ziyarette Oromiya Eyaleti Başkanı Shimelis Abdissa ve Somali Eyaleti Başkanı Mustafa Ömer gibi önemli isimler de yer aldı.

Ülkenin kuzeyinde 2020-2022 yıllarında isyancılarla süren çatışmalarda Tigray ve çevresinde yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmış ve bölgede büyük bir insani dram yaşanmıştı.

Kasım 2022'de varılan barış anlaşması sonunda TPLF silah bırakmış ve ardından hükümet TPLF'yi terör örgütü listesinden çıkarmıştı.

Eyalette son olarak TPLF'nin öncülüğünde geçici yönetim kurulmuştu.

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