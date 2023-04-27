Kuzey Kore, uzay çalışmalarını ulusal kalkınma için "vazgeçilmez" görüyor

Habere göre yetkililer, "uzay endüstrisi inşa etmenin ulusal kalkınma ve halkın yaşamını iyileştirmek için vazgeçilmez bir proje" olduğu görüşünü savundu.

Çevre Koruma Bakan Yardımcısı Jon Chol-su ise uzaya daha fazla uydu gönderilmesi halinde ülkenin toprak yönetimi ve afetle mücadele çalışmalarının da güçleneceğini kaydetti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresine geçen hafta yaptığı ziyarette 1 No'lu askeri keşif uydusunun nisan sonuna kadar fırlatılması talimatını vermişti.

Ülkenin ilk askeri casus uydusunu fırlatmak için tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Kim, Kuzey Kore'nin istihbarat toplama kapasitesini geliştirmek amacıyla birkaç uydu fırlatılması gerektiğini ifade etmişti.

Kuzey Kore, ilk casus uydu için deneme yapmıştı

Kuzey Kore, 19 Aralık 2022'de ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığını açıklamıştı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, test uydusundan çekilen ve Güney Kore'nin başkenti Seul ile Incheon kentinin uzaydan görünüşünü gösteren düşük çözünürlüklü siyah-beyaz fotoğraflar yayımlamıştı.

Casus uydu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2021'in başında parti toplantısında hayata geçirmeyi planladıklarını duyurduğu gelişmiş askeri teknoloji ürünleri arasında yer alıyordu. Bunların arasında multi-başlıklı füze, katı yakıtlı uzun menzilli füze, su altından fırlatılan nükleer füze ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar bulunuyordu.

Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong, ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusu hakkındaki Güney Koreli uzmanların yorumlarını "havlamaya" benzetmişti.