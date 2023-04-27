Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.04.2023 11:25

Kuzey Kore, uzay çalışmalarını ulusal kalkınma için "vazgeçilmez" görüyor

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), uzay çalışmalarına dair Çevre Koruma Bakan Yardımcısı, Posta ve Telekomünikasyon Bakan Yardımcısı ile meteoroloji ve havacılık yetkililerinden görüş aldı.

Kuzey Kore, uzay çalışmalarını ulusal kalkınma için "vazgeçilmez" görüyor
[Fotograf: AFP]

Habere göre yetkililer, "uzay endüstrisi inşa etmenin ulusal kalkınma ve halkın yaşamını iyileştirmek için vazgeçilmez bir proje" olduğu görüşünü savundu.

Çevre Koruma Bakan Yardımcısı Jon Chol-su ise uzaya daha fazla uydu gönderilmesi halinde ülkenin toprak yönetimi ve afetle mücadele çalışmalarının da güçleneceğini kaydetti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresine geçen hafta yaptığı ziyarette 1 No'lu askeri keşif uydusunun nisan sonuna kadar fırlatılması talimatını vermişti.

Ülkenin ilk askeri casus uydusunu fırlatmak için tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Kim, Kuzey Kore'nin istihbarat toplama kapasitesini geliştirmek amacıyla birkaç uydu fırlatılması gerektiğini ifade etmişti.

Kuzey Kore, ilk casus uydu için deneme yapmıştı

Kuzey Kore, 19 Aralık 2022'de ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığını açıklamıştı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, test uydusundan çekilen ve Güney Kore'nin başkenti Seul ile Incheon kentinin uzaydan görünüşünü gösteren düşük çözünürlüklü siyah-beyaz fotoğraflar yayımlamıştı.

Casus uydu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2021'in başında parti toplantısında hayata geçirmeyi planladıklarını duyurduğu gelişmiş askeri teknoloji ürünleri arasında yer alıyordu. Bunların arasında multi-başlıklı füze, katı yakıtlı uzun menzilli füze, su altından fırlatılan nükleer füze ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar bulunuyordu.

Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong, ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusu hakkındaki Güney Koreli uzmanların yorumlarını "havlamaya" benzetmişti.

ETİKETLER
Kuzey Kore
Sıradaki Haber
Almanya ve Fransa'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
'Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı' cumartesi günü açıklanacak
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 bin 300 engelli öğretmenin tamamı atandı
11:32
Etiyopyalı eyalet liderleri yıllar sonra yeniden Tigray'a ayak bastı
11:24
Almanya ve Fransa'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı
11:25
Fransa paralel evrende de Afrika’nın “hasta adamı”
11:18
Yolsuzluk soruşturmasında şartlı salıverilen Kaili hakkında yeni suçlamalar
Bakü sokakları 7. kez piste dönüştürüldü
Bakü sokakları 7. kez piste dönüştürüldü
FOTO FOKUS
Fransa paralel evrende de Afrika’nın “hasta adamı”
Fransa paralel evrende de Afrika’nın “hasta adamı”
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ