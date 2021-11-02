Etiyopya FANA televizyonunun haberine göre, Başbakan Abiy Ahmed, ülkede devam eden çatışmalarla ilgili Etiyopyalı üst düzey yetkililerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Yabancı paralı askerler orduya karşı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) yanında savaşıyor." dedi.

Farklı ülkelerden olan yabancı savaşçılar arasında "beyaz savaşçıların" da olduğunu kaydeden Ahmed, TPLF'nin orduya karşı savaşında insanları kullandığını vurguladı.

Başbakan Ahmed, ordunun çatışmalarda yeni bir stratejiye geçtiğini kaydederek "Ordu, yasa dışı güçler tarafından yapılan saldırıyı püskürttü. Etiyopya savaşı kazanmak için daha iyi durumda." şeklinde konuştu.