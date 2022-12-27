TPLF Sözcüsü Getachew Reda yaptığı açıklamada, hükümet heyetinin Tigray’a ulaştığı bilgisini paylaşarak, "Bu adım, Tigray’daki savaşın sonlandırılması ve barışın sağlanması için bir dönüm noktasıdır." dedi.

Tigray'ın başkenti Mekele'deki görüşmelerde tarafların barış anlaşmasına ilişkin meseleleri ele alması bekleniyor.

Öte yandan görüşmelerde, Eritre ve Amhara güçlerinin geri çekilmesinin yanı sıra insani yardım, temel hizmetler ve ticaret gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

TPLF ve hükümet arasında kasımda yapılan barış anlaşması sonrası bölgeye temel hizmetler yeniden verilmeye başlanmıştı.

TPLF anlaşma gereğince silah bırakmayı kabul etmişti.

Barışın sağlanmasıyla insani yardım çabaları hız kazanmış hem gıda hem de ilaç sevkiyatı yeniden başlamıştı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.