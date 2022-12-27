Ulusal basındaki haberlere göre, şehir genelinde “özel güvenlik planı” uygulaması hayata geçirildi.

Bu kapsamda şehrin 25 farklı yerine geçici güvenlik noktası kurulurken, başbakanlık, bakanlıklar ve parlamento binasının bulunduğu kırmızı bölgeye girişlere kameralar yerleştirildi.

Önlemler çerçevesinde metrobüslerdeki yolcular kameralarla takip edilecek.

Vatandaşlar ve yabancılardan kimlik kartlarını yanında taşımaları istendi.

Şehir genelinde 2 hafta boyunca kalabalık toplantıların ve mitinglerin yapılması yasaklandı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 23 Aralık'ta düzenlenen intihar saldırısında bir polis ölmüş, beş polis yaralanmıştı.

Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.