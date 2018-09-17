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Etiyopya'da halk şiddet olaylarını protesto etti

Etiyopya'nın başkenti Edis Ababa'daki şiddet olayları sonucunda sivil ölümlerin artması, halk tarafından protesto edildi.

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Etiyopyada halk şiddet olaylarını protesto etti

Etiyopya'da binlerce kişi, sivilleri hedef alan saldırıları protesto etmek için başkentteki Meskel Meydanı ve Arat Kilo bölgesinde toplandı.

Ellerinde bayraklar taşıyan göstericiler, ölümlerin bir an önce durdurulması için slogan attı.

"Karşılığını bulacak"

Başbakan Abiy Ahmed, sivillere yönelik şiddet olaylarını kınayarak saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Ahmed, “Halkımızın dayanışmasını ve birliğini hedef alan bu namertçe saldırılar, uygun şekilde karşılığını bulacak” dedi.

Hafta sonundan bu yana başkent Addis Ababa'nın kenar mahallelerinde düzenlenen saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıya uğrayanların çoğu, ülkenin güneyinde yaşayan Welayta halkına mensup. Saldırganların kimliğiyle ilgili ise henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: şiddet olayları, Etiyopya, Edis Ababa, protesto
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