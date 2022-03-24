Yüzlerine kamuflaj boyası sürüyor, tüfek ve telsiz kullanımını öğreniyorlar...

Baltık ülkesi Estonya'da kadınlar, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna saldırısının ardından gönüllü olarak ilk yardım ve savunma eğitimi almaya başladı.

Eğitim alan kadınlardan biri, çocuklarıyla yalnız yaşadığını ve bu nedenle, saldırılarla yalnız başa çıkmaya hazır olmak zorunda olduğunu söyledi.

20-60 yaş arasında olanlar, “Kadınların Gönüllü Savunma Örgütü”nde eğitim alıyor.

Eğitim çerçevesinde ormanda yön bulma ve ilk yardım eğitimi de veriliyor.

Estonya, hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi.

Kadınların savunma eğitimi, NATO uçaklarının konuşlandırıldığı hava üssüne yakın bölgede yapılıyor.