Rus pop müzik grubunun yasaklanmasına ilişkin karar Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu tarafından açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıların sürmesinin "haksızca" olduğunu belirten Reinsalu, Rusya'yı destekleyen grupların konser vermesine müsaade edilmesinin de "haksızca" olduğunu söyledi.

Reinsalu, Ruki Vverh üyelerinin ülkeye girişinin yasaklanması yönünde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararın "tek doğru karar" olduğunu vurgulayarak, ülkesinin Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Estonya makamları tarafından alınan karar, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'nın Estonya'yı diktatörlük olarak nitelendirmesinin ardından geldi.