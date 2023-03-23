Kallas, Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın işlediği suçlar için bir mahkeme kurulması gerektiğini ve bu konunun daha önce de gündeme geldiğini ifade eden Kallas, "Konunun burada da görüşülmesi bekliyoruz. Öte yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya lideri Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkarması iyi bir işaret. Hiçbir liderin işlediği suçların yanına kalmayacağını gösteren bir karar." değerlendirmesini yaptı.

Kallas, Rusya'nın petrol gelirleri nedeniyle tavan fiyat uygulamasının önemli olduğunu anımsatarak, yaptırımların zayıflamadan sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda "bir suçlu ve bir kurban" bulunduğunu anlatan Kallas, "Rusya, kendi sınırlarına dönmeli." diye konuştu.

​​​​​​​Kallas, Ukrayna'ya yardımların hızla sürmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ukrayna'ya cephane ve silah göndermek ve kendi stoklarımızı da dolu tutmak önemli. Bu noktada cephane çok önemli." ifadelerini kullandı.

Karins de Ukrayna'nın cephane ihtiyacına değindi

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins de Ukrayna'yı destekleme konusunda bir birlik olduğunu belirterek, Ukrayna'nın milyonlarca cephaneye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Karins, Avrupa'nın sanayi üretim kapasitesine dikkati çekerek, üretimin artırılması gerektiğini ve hem kendilerine hem Ukrayna'ya yetecek cephane ile silah üretimine sahip olmaları gerektiğini vurguladı.