Batı Midlands Polisinden yapılan açıklamaya göre, Abbkr, iki kere cinayete teşebbüs suçlamasıyla bu sabah hakim karşısına çıkarıldı.

Birmingham'de 20 Mart'ta, Londra'da ise 27 Şubat'ta meydana gelen iki olay arasındaki ilişki araştırılacak.

İngiltere'nin ikinci büyük kenti Birmingham'de zanlı Abbkr, 70 yaşındaki Mohammed Rayaz'ı, camiden eve dönerken üzerine bilinmeyen bir madde püskürterek ateşe vermişti.

Ceketi alev alan Rayaz'ın yüzünde, göğsünde ve ellerinde ciddi yanıklar oluşmuştu.

Londra'nın batısındaki Ealing'de 27 Şubat'ta bir kişi, konuştuğu başka kişi tarafından ateşe verilmiş ve hafif yaralanmıştı.

Metropolitan Polisi, saldırganın arandığını açıklamıştı.