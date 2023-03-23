Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Londra ve Birmingham'deki ateşe verme olaylarının bağlantısı araştırılacak
[Fotograf: AP]
İngiltere'nin Birmingham kentinde bir kişiyi cami çıkışı ateşe veren Mohammed Abbkr'ın cinayete teşebbüsten yargılanmasına karar verilirken söz konusu olayla şubatta Londra'da işlenen benzer suç arasındaki ilişki araştırılacak.
Batı Midlands Polisinden yapılan açıklamaya göre, Abbkr, iki kere cinayete teşebbüs suçlamasıyla bu sabah hakim karşısına çıkarıldı.
Birmingham'de 20 Mart'ta, Londra'da ise 27 Şubat'ta meydana gelen iki olay arasındaki ilişki araştırılacak.
İngiltere'nin ikinci büyük kenti Birmingham'de zanlı Abbkr, 70 yaşındaki Mohammed Rayaz'ı, camiden eve dönerken üzerine bilinmeyen bir madde püskürterek ateşe vermişti.
Ceketi alev alan Rayaz'ın yüzünde, göğsünde ve ellerinde ciddi yanıklar oluşmuştu.
Londra'nın batısındaki Ealing'de 27 Şubat'ta bir kişi, konuştuğu başka kişi tarafından ateşe verilmiş ve hafif yaralanmıştı.
Metropolitan Polisi, saldırganın arandığını açıklamıştı.
Etiketler: Cinayet
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