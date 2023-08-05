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Dünya
AA 05.08.2023 12:48

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı

Pakistan polisi, mahkeme kararıyla eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ı Lahor şehrindeki evinde tutukladı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı
[Fotograf: AA]

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, Han, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

İslamabad Mahkemesi, hakkında tutuklama kararı verdiği Han'ı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Genel Sekreteri Ömer Eyüp Han, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İmran Han'ın tutuklandığını açıkladı.

Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar daha önce yaptığı açıklamada, İmran Han'ın 5 yıllığına siyasetten men edildiğini belirtmişti.

Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. PTI hükümeti döneminde İmran Han'a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.

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