Maaşını düşük gösterme suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan kaçan Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Kaçışta 2 uçak kullanılmış, TC-TSR kuyruk numaralı özel jet 30 Aralık sabahında İstanbul Atatürk Havalimanına iniş yapmıştı.

Ghosn'un kaçışını organize etmekle suçlanan operasyon müdürü O.K., uçuş mailinde yer alan TC-RZA kuyruk numaralı diğer jete binerek Beyrut’a gitmişti.

İstanbul’dan Beyrut’a hareket eden TC-RZA kuyruk numaralı 2. jetin pilotları ifadelerinde taşıdıkları kişiyi tanımadıklarını söyledi.

"Benim bildiğim uçakta 2 kişi vardı. Ancak yolcu kabinine bakmadım. Kimi taşıdığımı bilmem. Yolculara pasaport ve kimlik sormak gibi bir yetkim de yoktur. Dönünce uçağı güvenli bir şekilde hangara park ettim."

TRT Haber çizelge mailine ulaştı

Pilotlar ifadesinde ayrıca her uçuş öncesi bir çizelge hazırlandığı ve bu çizelgeye göre hareket ettiklerini söyledi. Pilotlar, İstanbul’dan Beyrut’a yapılacak uçuşun ise operasyon müdürü O.K. tarafından kendilerine mail olarak iletildiğini anlattı.

TRT Haber, 28 Aralık 2019 Cumartesi gecesi 2 pilota gönderilen çizelge mailine ulaştı.

Pilotlardan biri, "O hafta tek uçuş görünüyordu. Beyrut'a uçacaksın dediler, uçtum. 2 yolcu gidiş, tek yolcu dönüş olarak belirtilmişti. Yolcuların isimleri yazmıyordu" dedi.

"Amerikalı 'İşte kargo bu' dedi"

Pilotlar, uçuş öncesi yalnızca kalkış için izin istediklerini, başka bir şey konuşmadıklarını öne sürdü.

Uçakta tam olarak neler konuşulduğuna dair kara kutudan çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Bugünlerde uçakta yer alan kokpit ses kayıt cihazının çözümlemesi ve dökümü yapılıyor.

Operasyon müdürü O.K. ise ifadesinde İstanbul Atatürk Havalimanında Eski CEO Ghosn'u gördüğünü ve uçaktaki Amerikalılar tarafından tehdit edildiğini anlatmıştı ifadesinde.

"Ailem ve çocuğum ile ilgili her türlü bilgiye sahip olduklarını, uçağın İstanbul'a inişinden sonra Ghosn ve uçakla birlikte Beyrut'a gitmemi söyledi. Evimin dışında bir ekibin beni beklediğini söyleyerek tehdit etti. 2 yolcu, Ghosn'u benim Beyrut'a götüreceğimi söyleyerek beni uçağın arka tarafına götürdüler. Tuvaletin kapısını açtıklarında Ghosn'u gördüm. Amerikalı 'İşte kargo bu' dedi."

Hesap hareketleriyle ilgili bankalara yazı gönderildi

CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Savcılık ses kayıt cihazının haricinde, şüphelilerin HTS kayıtları incelenirken hesap hareketleriyle ilgili bankalara yazı yazıldı.

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklu bulunan 2 uçağın 4 pilotu için ilk tahliye talepleri 10 Ocak’ta reddedildi.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Deniz Kahraman