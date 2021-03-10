Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski model Karahan Çantay hayatını kaybetti
Eski model ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay'ın, motosikletle kaza geçirdiği belirtildi. 48 yaşındaki eski modelin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor.
Çantay, 1995 yılında ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken katıldığı yarışmada Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilmişti.
Çantay, bir dizide de rol almıştı.
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