Kanada’nın Saskatchewan eyaletine bağlı Estevan kentindeki King's Bench Mahkemesi’nde görülen davada yargıç Neil Robertson, sanık Patron'u kasten Yahudi halkına karşı nefreti teşvikten bir yıl hapse mahkum etti.

Travis Patron, hapis cezasının bitiminden itibaren bir yıl boyunca Yahudi halkı hakkında sosyal medyada paylaşım yapmaktan da men edildi.

Yargıç Robertson, hapse yolladığı Patron’un gözaltında geçirdiği süreyi cezasından düşerek 5 ay sonra tahliyesine hükmetti.

Travis Patron, 2019 yılında göçmen karşıtı görüşleri destekleyen Kanada Milliyetçi Partisini kurmuş, savunduğu fikirler nefret söylemi içerdiği gerekçesiyle parti feshedilerek kapatılmıştı.

Patron, 2019 yılında sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, medyayı ve Kanada Merkez Bankasını kontrol ettiğini öne sürdüğü Yahudileri "asalak kabile" olarak tanımlamış ve "Yapmamız gereken, belki de her şeyden çok, bu insanları ülkemizden kesin olarak çıkarmak" ifadesini kullanmıştı.

"Simon Wiesenthal Dostları Merkezi" isimli Yahudi kuruluşunun şikayeti üzerine Patron hakkında Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Mahkemede jürinin karşısında savunma yapan Patron, suçlu bulunmuştu.