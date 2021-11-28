Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Kamboçya Başbakanı Norodom Ranariddh hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Eski Kamboçya Başbakan ve Prensi Norodom Ranariddh 77 yaşında hayatını kaybetti.
Kamboçya Enformasyon Bakanı Khieu Kanharith, yaptığı açıklamada, eski Başbakan ve merhum Kral Norodom Sihanouk’un oğlu Prens Norodom Ranariddh’in Fransa’da öldüğünü açıkladı.
Norodom Ranariddh'ın ölüm nedenine ait bilgi paylaşmadı.
Ranariddh, 2018'de geçirdiği trafik kazasından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
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