NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belarus'un komşularından Letonya'yı ziyaret ederek Başbakan Krisjanis Karins ile görüştü.

30 Kasım-1 Aralık'ta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacak Letonya'nın başkenti Riga'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Letonya Başbakanı Karins, Belarus’tan bekleyen düzensiz göçmenlerle ilgili durum ve Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketlerinin AB ve NATO tarafından yakından izlenmesini istedi.

''AB ve NATO Rusya’ya açık bir mesaj göndermeli''

Karins, Rusya’nın Belarus ile sınırı bulunan Polonya, Litvanya ve Letonya’nın yanı sıra Ukrayna’ya karşı dezenformasyon başlattığını ve göçmen meselesiyle Ukrayna sınırındaki askeri durumla ilgili bu ülkeleri suçladığını söyledi.

“AB ve NATO Rusya’ya açık bir mesaj göndermeli ve gerginliği artıracak herhangi bir durumun cevapsız bırakılmayacağını göstermeli” diyen Karins, NATO’nun Baltık ülkelerindeki mevcudiyetini artırmasını istedi.

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''NATO ve AB’nin omuz omuza''

Ursula von der Leyen de AB’nin Belarus’un komşuları Polonya, Litvanya ve Letonya ile dayanışma içinde olduğu mesajını tekrarladı.

Belarus yönetiminin masum insanları kandırarak araç olarak kullandığı söyleyen von der Leyen, hibrit saldırılara karşı NATO ve AB’nin omuz omuza durması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, AB’nin Baltık ülkeleri ve Polonya’ya sınırların korunması için yardımlarını artıracağını ve teknik destek verileceğini aktardı.

Stoltenberg, "NATO olarak Letonya ve doğrudan etkilenen diğer müttefiklerimizin yanındayız" dedi.

Ukrayna sınırında Rusya’nın askeri tahkimatına karşı teyakkuzda olduklarını söyleyen Stoltenberg, "Tüm üyelerimizi savunmaya hazırız. Ortağımız Ukrayna’ya da siyasi ve pratik destek vermeye devam edeceğiz" dedi.